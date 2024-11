Il sindaco Sergio Abramo aveva presentato il trasferimento dei corsi di alta formazione come la via d’uscita dallo spopolamento del centro storico

Rimarrà anche per quest’anno vuoto il complesso monumentale San Giovanni a Catanzaro. L’edificio era stato individuato di comune accordo dal sindaco Sergio Abramo e dall’ormai ex rettore dell’università Magra Grecia Aldo Quattrone quale sede ufficiale delle scuole di specializzazione delle professioni legali. Ma dopo numerosi rinvii e ritardi nell’adeguamento della struttura alle esigenze degli studenti universitari, da sempre utilizzata come polo museale e che aveva costretto lo scorso anno ad uno slittamento delle lezioni, il sindaco aveva annunciato che i corsi quest’anno sarebbero stati avviati in città e non nel campus per attuare pienamente il progetto di rivitalizzazione del centro storico.

Pare però che anche per quest’anno ci sia stato un dietrofront dell’ultima ora. È sulla bacheca universitaria che si è infatti consumato un piccolo giallo. Dapprima veniva data comunicazione dell’avvio delle lezioni senza però specificare in quale sede mentre risale proprio a ieri sera l’avviso che annuncia l’inizio delle scuole per il secondo anno al campus universitario. Sfuma quindi almeno per ora l’idea di utilizzare gli studenti per animare un centro storico spopolato.

Luana Costa