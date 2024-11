Il complesso edilizio ceduto dall’amministrazione provinciale potrebbe ospitare la stazione centrale dei carabinieri, le due commissioni tributarie, le due ragionerie e l’ex catasto

Un grande polo di uffici pubblici nel cuore della città di Catanzaro. È quello che diventerà il complesso edilizio Santa Chiara, più conosciuto come caserma Triggiani, più di ottomila metri quadrati collocati tra villa Trieste, il palazzo comunale e la villa Margherita. “Un’operazione destinata, assieme a tutte le azioni già messe in campo dall’amministrazione a rilanciare il centro storico come cuore vitale e pulsante della città” ha dichiarato il sindaco Sergio Abramo che sta seguendo da vicino l’evolversi di questa iniziativa che vede impegnate l’Invimit, società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e l’Agenzia del Demanio.

Il complesso edilizio della ex Triggiani è stato, come è noto, ceduto dall’amministrazione provinciale all’Invimit che sta procedendo, delegando a tal fine l’agenzia del demanio, alla riqualificazione e alla ristrutturazione del vasto immobile da destinare successivamente a sede di importanti uffici pubblici.

!banner!

Tra questi, troverebbero spazio, oltre al gruppo e alla stazione centro dei carabinieri, le due commissioni tributarie, le due ragionerie, l’ex catasto, una tra agenzia del demanio e l’agenzia delle entrate. Ma altri enti già contattati dal sindaco potrebbero essere interessati ad insediarsi in quella che diventerebbe una vera e propria cittadella degli uffici.

l.c.