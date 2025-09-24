L’organizzazione: «Un’opportunità per rafforzare i Cpf e creare luoghi di supporto, orientamento e tutela per genitori e figli»

Un appello diretto alla Regione Calabria perché non perda un’occasione importante per le politiche sociali e per il sostegno alle famiglie. È quello lanciato dal Forum Famiglie Calabria, che insieme alle associazioni specializzate aderenti sollecita il Dipartimento regionale alle Politiche Sociali a partecipare all’avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio.

Il bando nazionale mette a disposizione complessivamente 55 milioni di euro, di cui 2.299.000 euro destinati alla Calabria (pari al 4,18% del totale), da utilizzare per il rafforzamento della rete dei Centri per la Famiglia (CPF). Le Regioni, anche quelle attualmente al rinnovo, possono presentare la manifestazione di interesse entro l’8 ottobre, con apposita delibera.

«Riteniamo che le attività previste di potenziamento dei Centri esistenti e di avvio e consolidamento per quelli di nuova attivazione – spiegano dal Forum – possano generare una rinnovata attenzione alle famiglie, garantendone una diffusione più omogenea sul territorio».

L’obiettivo, sottolinea l’organismo calabrese, è quello di creare una rete strutturata e qualificata di Centri, con figure specificamente formate e in grado di offrire non solo assistenza, ma anche accompagnamento e orientamento. «I Centri per la Famiglia – prosegue la nota – devono diventare veri e propri luoghi di supporto alla maternità e alla paternità, di tutela e promozione dello sviluppo armonioso dei bambini e degli adolescenti, in una logica di ascolto dei reali bisogni delle famiglie».

Un invito, quindi, alla Regione a non lasciarsi sfuggire la scadenza, cogliendo l’opportunità di consolidare e ampliare una rete che, nelle intenzioni del Forum, può rappresentare un presidio sociale fondamentale per il futuro delle comunità calabresi.