Sono oltre 300 i lavoratori che attendono di essere assorbiti dalla Regione Calabria a partire dal 1 luglio 2018 ma il governo regionale non avrebbe ancora assunto nessun atto propedeutico perché questo avvenga

Ancora incerte le sorti dei dipendenti dei Centri per l'impiego calabresi che, supportati dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, si sono riuniti in assemblea alla Cittadella Regionale a Catanzaro per chiedere risposte al governo regionale. Si tratta di 370 lavoratori a tempo indeterminato e oltre 80 a tempo determinato che, nel rispetto della normativa vigente, dai centri per l'impiego dovrebbero passare alla Regione e a decorrere dal 1 luglio 2018 «ma ad oggi - dicono i lavoratori - la Regione risulta inadempiente non avendo assunto nessun atto propedeutico perché questo avvenga».