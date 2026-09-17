Dal Fondo di solidarietà mobilitati 489 milioni in totale anche per Spagna, Portogallo e Malta. La proposta deve essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue

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La Commissione europea propone di stanziare 74,8 milioni di euro all'Italia dal Fondo di solidarietà dell'Ue per sostenere la ripresa dai danni provocati dalla tempesta Harry, che a inizio anno ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

Nel complesso, Bruxelles propone di mobilitare un totale di 489 milioni di euro dal Fsue a favore di quattro Stati membri: oltre all'Italia, anche Portogallo, Spagna e Malta, colpiti da violente tempeste e inondazioni. La proposta deve essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue.