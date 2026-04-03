Il Dipartimento regionale Protezione Civile informa che, a seguito della Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile nazionale n. 1187 del 2 aprile 2026, è attiva la piattaforma informatica per la compilazione delle schede da presentare per la richiesta dei ristori relativi ai danni prodotti dagli eventi avvenuti dall’11 al 20 febbraio 2026 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale con riguardo alle province di Catanzaro e Cosenza.

L’ordinanza n. 1187 prevede una tempistica differenziata per l’inserimento delle schede in piattaforma: per le attività di assistenza alla popolazione prestata dagli enti pubblici, per gli interventi di somma urgenza e per quelli urgenti, il termine previsto è di 30 giorni a partire dalla data odierna, al fine di consentire la predisposizione di un primo piano degli interventi al Dipartimento nazionale di Protezione Civile per la conseguente approvazione.

Con riguardo alla presentazione delle schede da parte dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive, il termine è di 90 giorni, sempre a partire dalla data odierna. Medesimo termine è fissato per l’inserimento in piattaforma di proposte di interventi di rischio residuo da parte degli enti pubblici interessati.

Infine, entro 120 giorni, è possibile compilare le schede per la rilevazione del danno al patrimonio pubblico.

Al termine delle ricognizioni effettuate secondo i termini sin qui evidenziati, saranno predisposti gli ulteriori piani di intervento che saranno presentati, anche in questo caso, al Dipartimento nazionale di Protezione Civile per la relativa approvazione.

La piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://pc2.protezionecivilecalabria.it (successivamente all’accreditamento scegliere l’Avviso n. 1 del 3 aprile 2026 - OCDPC n. 1187 del 31 marzo 2026 - eventi dal 11 al 20 febbraio 2026).

Nella pagina è incluso il manuale di istruzioni per l’accesso e la compilazione ed è indicato l’indirizzo email per il supporto: assistenzaprotezionecivile@regione.calabria.it.