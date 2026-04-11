La Calabria del Vino è rosa. Al Concours Mondial di Bruxelles svoltosi a Cirò trionfano i vini rosati: dal gaglioppo al magliocco dolce, fino al greco nero. In tutto la nostra regione conquista 11 medaglie: 1 gran medaglia d'oro, quattro medaglie d'oro e 6 medaglie di argento. La Calabria è tra le regioni italiane con più medaglie, seconda solo alla Puglia. Un risultato che- si legge in una nota della Regione - conferma il percorso di crescita qualitativa delle aziende vitivinicole regionali e il valore di una produzione sempre più apprezzata anche in contesti internazionali come quello del prestigioso Concours Mondial di Bruxelles dove la valutazione avviene rigorosamente alla cieca a garanzia di imparzialità e autorevolezza.



Un successo che rafforza il posizionamento della regione e che arriva alla vigilia di Vinitaly, dove la Calabria sarà protagonista con un’area espositiva di circa 2.000 metri quadrati, espressione di un sistema produttivo compatto e ambizioso.

«Questi risultati dimostrano quanto sia importante fare sistema e lavorare insieme per valorizzare le nostre eccellenze – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – Vinitaly rappresenta un’occasione fondamentale per le nostre aziende, che potranno farsi conoscere, incontrare esperti del settore e buyer sempre più interessati a vini di nicchia e di qualità. È anche il segno della credibilità che la Regione ha saputo costruire - conclude l'assessore Gallo - accompagnando e rilanciando con determinazione il comparto vitivinicolo calabrese».