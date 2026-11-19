Conoscere le regole per tutelare il lavoro dei produttori, riconoscere nelle tradizioni una risorsa per costruire nuove opportunità. Sono i due temi che si incontrano nel confronto con Salvatore Schiavone a Cirò Marina tenutosi nella giornata di ieri e voluto dal Consorzio vitivinicolo di Cirò e Melissa: da una parte gli adempimenti delle imprese vitivinicole e olivicole, dall’altra il rapporto tra memoria rurale, paesaggio e sviluppo del territorio. L'incontro è stato aperto dal dott. Gianfranco Scarfone, membro presso il Ministro dell’Agricoltura del N.O.C. (Nucleo Operativo Centrale), dove ha operato in tutta Italia scoprendo innumerevoli frodi e sofisticazioni nel comparto agro-alimentare.

Schiavone, dirigente dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ricopre anche l’incarico di direttore ad interim dell’ICQRF Calabria. Una funzione che lo porta a confrontarsi con le esigenze di una filiera nella quale la qualità delle produzioni deve accompagnarsi alla conoscenza degli strumenti di tutela.

Nell’intervista, Schiavone parte proprio dalla necessità di rendere le disposizioni più comprensibili a chi ogni giorno lavora nelle aziende. Al centro dell’approfondimento figurano la gestione dei registri vitivinicoli dematerializzati, gli aggiornamenti relativi ai registri del settore oleicolo e le modalità con cui gli operatori devono affrontare gli adempimenti.

«Siamo qui per spiegare e per rendere edotti di come le norme possono essere applicate in modo semplice», afferma, richiamando la possibilità di consultare le informazioni disponibili sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Un accesso alla documentazione che si affianca al lavoro dei servizi di assistenza presenti sul territorio e dei consulenti delle imprese.

Una parte del confronto nasce, come riferisce lo stesso Schiavone, dalla richiesta del consorzio di approfondire l’applicazione delle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali. Il riferimento è al decreto legislativo 198 del 2021, che disciplina il contrasto a questi comportamenti nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. L’ICQRF è l’autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto della normativa.

Per un territorio legato alla viticoltura, il tema riguarda da vicino la possibilità di difendere il valore del prodotto e il lavoro necessario per realizzarlo. Conoscere obblighi e tutele significa avere maggiori strumenti per affrontare i rapporti commerciali e riconoscere eventuali comportamenti scorretti. La divulgazione normativa diventa così un elemento del rapporto tra istituzioni e produttori.

Accanto a questa dimensione professionale trova spazio il percorso culturale di Schiavone, autore di “Trionfi & Cavalli”, pubblicato da Cacucci Editore. Nell’intervista dedicata al volume, il richiamo alla terra di Cirò parte dalla sua storia e dal legame con il mondo greco e la cultura mediterranea.

Il libro attraversa memoria popolare, simboli e rapporto tra essere umano e natura. Il cavallo ne costituisce una figura centrale: accompagna la riflessione sulla sensibilità, sulla paura e sulla relazione con l’altro, fino ad aprire una prospettiva sul possibile ruolo sociale degli spazi ippici. Nella presentazione editoriale, gli ippodromi vengono infatti immaginati anche come luoghi di rigenerazione sociale e ambientale.

Negli appunti che accompagnano la presentazione, questo percorso prende avvio da una dimensione domestica: i racconti delle nonne, i saperi tramandati e il rito popolare del cosiddetto “taglio dei vermi”, rievocato nel suo significato antropologico e simbolico. Un patrimonio attraverso il quale le comunità hanno raccontato lo spavento, la sofferenza e il bisogno di protezione.

Da quella memoria lo sguardo si allarga alla civiltà contadina. Il cavallo, compagno del lavoro agricolo e presenza nella vita delle campagne, diventa il punto di raccordo tra passato e possibilità future. Per il Cirotano, il collegamento passa attraverso il vino, l’olio, le produzioni agricole e un paesaggio nel quale il lavoro delle generazioni ha lasciato un segno riconoscibile.

È qui che la riflessione culturale incontra il tema dello sviluppo. Custodire le radici rurali può significare valorizzare le campagne, costruire esperienze di conoscenza del territorio e mettere in relazione produzioni, ospitalità e attività equestri.

Schiavone individua proprio in quest’ultimo ambito una possibilità da considerare per la Calabria. «Gli allevamenti di cavalli possono dare soddisfazione», osserva, collegando questa prospettiva alla capacità di attrarre visitatori e di «incrementare l’offerta turistica».

L’indicazione apre una riflessione sulle opportunità che possono nascere dall’incontro tra risorse già presenti: aziende agricole, realtà equestri, percorsi nel paesaggio e cultura dell’accoglienza. Una prospettiva che richiede progettazione e collaborazione, perché il patrimonio locale possa tradursi in esperienze e attività riconoscibili.

Nel confronto di Cirò Marina, la conoscenza delle norme e la riscoperta della memoria rurale finiscono così per interrogare lo stesso futuro: come proteggere ciò che il territorio produce e come valorizzare la storia delle comunità che lo abitano. Il vino, l’olio e le campagne diventano il terreno sul quale tenere insieme tutela del lavoro, identità culturale e nuove possibilità di sviluppo.