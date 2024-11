A Salerno consiglio nazionale del quarto sindacato d’Italia sui temi più rilevanti dello scenario economico e sociale del Paese. Cavallaro: «I voucher un nuovo modo per creare lavoro nero»

Francesco Cavallaro, Segretario Nazionale Cisal, e i segretari confederali insieme per condividere la posizione della Confederazione sui temi più rilevanti dello scenario economico e sociale del Paese. Le riforme della Previdenza, della pubblica Amministrazione e della Giustizia, Trasporti e Pubblico Impiego, Rappresentanza/Rappresentatività e Modello contrattuale, il Jobs Act. Tema, soprattutto quest’ultimo, di grande attualità e su cui la posizione del quarto sindacato d’Italia per numeri di iscritti, è chiara: «Chiederemo a questo governo di porre delle modifiche in essere per quanto riguarda il Jobs Act – ha sottolineato, aprendo i lavori, il segretario generale Francesco Cavallaro - il quale non pochi danni ha fatto, incominciando da un incremento di licenziamenti del 28% e a seguire tutte le questioni che ne deriveranno».



E poi la questione voucher: «La Cisal è contro l'istituto dei voucher – ha continuato Cavallaro - il Governo deve rendersi conto, noi lo abbiamo già fatto da tempo, che questo tipo di pagamento per i lavoratori è diventato un disastro generale. I voucher – ha rimarcato - erano stati pensati esclusivamente per alcuni settori e per pochi giorni, ma è sotto gli occhi di tutti com’è andata a finire. Questo – ha concluso Cavallaro - è un nuovo modo per creare lavoro nero ecco perchè la Cisal voterà sì ai due referendum promossi dalla Cgil su voucher e appalti».

Alessio Bompasso