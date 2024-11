L’assemblea dei soci della sezione del Marchesato Crotonese di Coldiretti - che comprende i comuni di Petilia Policastro, Mesoraca, Cotronei e Roccabernarda - ha eletto il consiglio sezionale e eletto il presidente. Alla presidenza è stata eletta la giovane imprenditrice Rossana Scavelli di Cotronei, 30 anni non ancora compiuti, laureata in Architettura e tanta voglia di “scaricare a terra” gli studi nella sua azienda agricola di circa 200 ettari a vocazione olivicola.

A coadiuvarla saranno i neo eletti consiglieri Carmine Manfreda, Amedeo Nicolazzi, Mariarosaria Marchio, Luca Mirabelli, Giovanbattista Vaccaro, Franco Renda, Antonino Ruberto e Luigi Antonio Daniele. L’assemblea – come riporta una nota di Coldiretti - è stata improntata sull’importanza di costituire un consiglio sezionale articolarmente attivo che deve contribuire a rendere la nuova Coldiretti sempre più vicina alle esigenze reali di quanti fanno impresa in agricoltura. Ciò assume maggiore importanza proprio in un territorio dove le imprese agricole hanno numeri e dimensioni che vanno oltre la media regionale in termini di Sau e valore aggiunto. Dalla zootecnia all’olivicoltura senza tralasciare l’agrumicoltura, l’apicoltura, la castanicoltura ed altre colture importanti che ben praticate salvaguardano il territorio, l’ambiente e le tante famiglie che da ciò traggono reddito.