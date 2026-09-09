L’esponente della giunta Occhiuto sottolinea: «L’obiettivo è promuovere la Calabria come piattaforma logistica e produttiva strategica nel Mediterraneo, aperta agli investimenti provenienti dall’Estremo Oriente»

La Regione Calabria partecipa all’undicesima edizione del Belt and Road Summit 2026, in programma oggi e domani a Hong Kong, presso l’Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

La delegazione regionale, composta dall’assessore alla Cooperazione internazionale Antonio Montuoro e dal direttore generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive Fortunato Varone, accompagnati dal direttore generale di ICEPS Massimiliano Gambini, presenterà agli investitori internazionali le principali direttrici di sviluppo e le opportunità offerte dal territorio.

«L’iniziativa – spiega l’assessore Montuoro – si inserisce nel percorso avviato dalla Regione attraverso l’istituzione di un tavolo permanente con l’Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), insediatosi ufficialmente lo scorso giugno. Si tratta di un organismo stabile di confronto e collaborazione che punta a consolidare i rapporti economici tra la Calabria e il mercato asiatico, favorendo l’export, la costruzione di partenariati strategici, gli scambi commerciali e le collaborazioni industriali. La partecipazione al Belt and Road Summit rappresenta, dunque, un ulteriore passo avanti nel percorso di internazionalizzazione intrapreso dalla Regione Calabria».

«L’obiettivo – prosegue l’esponente della Giunta Occhiuto – è promuovere la Calabria come piattaforma logistica e produttiva strategica nel Mediterraneo, aperta agli investimenti provenienti dall’Estremo Oriente. Questa missione costituisce un ulteriore tassello della strategia regionale che intende fare dell’internazionalizzazione una leva concreta di crescita e competitività: vogliamo rafforzare la nostra presenza sui mercati asiatici, creare nuove opportunità per le imprese calabresi e attrarre investimenti in grado di generare sviluppo e occupazione sul territorio».

Durante i lavori, un focus specifico sarà dedicato alla riqualificazione delle aree costiere a vocazione turistico-ricettiva, allo sviluppo della portualità turistica e dell’economia del mare, ai progetti di mobilità sostenibile nelle aree interne e montane, nonché al potenziamento delle infrastrutture digitali e tecnologiche a servizio delle imprese.

«La Calabria – rimarca Montuoro – può svolgere un ruolo strategico nel Mediterraneo grazie alla sua posizione geografica e alle opportunità di investimento che il territorio è in grado di offrire. Il nostro obiettivo è trasformare le relazioni istituzionali in progetti concreti, capaci di generare valore per le comunità e per il tessuto imprenditoriale regionale, rafforzando al contempo i rapporti con i partner internazionali. La Calabria è sempre più protagonista nel campo della cooperazione internazionale e intende consolidare relazioni istituzionali ed economiche solide con i Paesi esteri, potenziando il dialogo con i mercati asiatici per trasformare le relazioni internazionali in opportunità concrete di investimento, crescita e collaborazione per il territorio e le imprese calabresi».