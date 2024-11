Ad ufficializzare la notizia, l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Lombardo. L'opera è attesa da anni

E' un'opera attesa da diversi anni che sul piano delle infrastrutture potrebbe incidere notevolmente nella viabilità cittadina di Vibo Marina. Dopo fasi travagliate in cui si è arrivati a rischiare lo stesso finanziamento, lavori interrotti, mesi di disagi, strade off limits, questioni burocratiche da risolvere, è ufficiale: il sottopasso di Vibo Marina ci sarà e in tempi brevi. Da qui a 10 giorni ripartirà il cantiere. Ad ufficializzarlo è l'assessore comunale ai lavori pubblici Lorenzo Lombardo che fa chiarezza in merito. Il sottopasso di Vibo Marina partirà da via stazione, tra la scuola media "Vespucci" e lo scalo ferroviario, agevolando il deflusso specie nei periodi estivi in cui è massima la presenza turistica.