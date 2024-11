Prima il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; poi i diretti interessati: gli operatori del comparto turistico balneare e i sindaci. A Dentro la Notizia le diatribe politiche di queste ore sulla delibera dell’esecutivo regionale che non intende applicare le prescrizioni della direttiva Bolkestein in Calabria lasciano il passo al confronto serrato sulle esigenze del comparto. E sugli effetti positivi che l’atto assunto da Occhiuto avrà già questa estate. I sindaci sentono lo scudo della Regione. E procederanno con le proroghe, laddove non sia ancora stato fatto, per consentire che la stagione balneare non venga compromessa.

Ospiti della puntata condotta da Pier Paolo Cambareri, il vice presidente nazionale della Federazione italiana balneari (la Fiba) e, in collegamento con l’inviato Salvatore Bruno, il sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino, l’imprenditrice turistica Giusy Perna e la presidente del Rotary di Amantea Olinda Suriano. I commenti sulla scelta della Regione sono stati univoci: era giusto fare così. Ma univoco è stato anche l’interesse manifestato dai protagonisti del mondo balneare di tutelare gli stabilimenti e la loro storicità dai potenziali assalti dei grandi player economici di settore, europei e internazionali. Un rischio che con la Bolkestein si potrebbe correre, ma che allo stato attuale viene scongiurato.

E così, la puntata è filata liscia sull’avvio della stagione turistica e su come l’amministrazione di Amantea si prepara ad accogliere i turisti che già popolano la costa cosentina. Una realtà territoriale che non offre soltanto la risorsa mare, ma anche il turismo esperenziale sulla scorta dell’allestimento di un percorso che congiunge la città al santuario di San Francesco di Paola attraverso camminamenti panoramici che offrono ai visitatori emozioni uniche.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.