Sono 21 le amministrazioni coinvolte. Non solo "impiegati": è caccia alle competenze specialistiche. Ecco tutte le opportunità in agenzie e ministeri

Il Dpcm firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dato il via libera a un massiccio piano di reclutamento che prevede l'ingresso di 9.300 unità di personale a tempo indeterminato.

Questo intervento, che mobilita un investimento complessivo stimato in circa 300 milioni di euro, mira a colmare i vuoti d’organico accumulati negli anni nella Pubblica amministrazione e a promuovere un necessario ricambio generazionale.

I pilastri del piano: Difesa, interno e welfare

Nei numeri, il decreto rivela una concentrazione delle risorse su settori vitali per la sicurezza e i servizi al cittadino. Il decreto distribuisce il personale tra 21 amministrazioni pubbliche, ma sono quattro gli enti che assorbiranno la quota più consistente dei nuovi ingressi.

Il ministero della Difesa è in cima alla lista con 2.424 assunzioni, a conferma della necessità di rafforzare le strutture logistiche e amministrative del comparto militare.

Segue il ministero dell’Interno a cui sono riservate 1.622 assunzioni.

Poi c’è l'Istituto nazionale della previdenza sociale che vedrà l'ingresso di 1.516 unità, fondamentali per gestire l'imponente carico di pratiche legate al welfare e alle pensioni.

A seguire ancora c'è l’Agenzia delle Entrate con 1.272 assunzioni: l'obiettivo è chiaramente il potenziamento della lotta all'evasione e il miglioramento del rapporto con il contribuente.

Oltre a questi colossi, il piano coinvolge la Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti parco nazionali, delineando una copertura capillare della macchina statale.

Non solo "impiegati", è caccia alle competenze specialistiche

Uno degli aspetti più interessanti del provvedimento riguarda l'eterogeneità dei profili ricercati. Le fonti indicano che la Pubblica amministrazione non è più solo alla ricerca del "funzionario amministrativo" tradizionale, ma punta a competenze tecniche e gestionali elevate. Tra le figure previste nel decreto figurano dirigenti e personale con elevate professionalità, per i quali sono previsti stipendi base che possono superare i 100mila euro. Professionisti tecnici e medici Inps, necessari per la digitalizzazione e i servizi specialistici. Magistrati del Tar, a sottolineare l'esigenza di potenziare anche la giustizia amministrativa. Assistenti e operatori, per garantire il supporto operativo quotidiano. Questa varietà di figure riflette l'esigenza di rispondere alla trasformazione digitale e all'evoluzione dei servizi pubblici, richiedendo professionalità in grado di gestire la complessità moderna.

Il contrasto al "turnover" negativo

Il ministro Paolo Zangrillo ha chiarito che questo intervento è figlio di una nuova stagione di investimenti, resa possibile dalle ultime leggi di bilancio. Dopo anni di stagnazione e di ridotta attenzione verso il comparto pubblico, l'obiettivo dichiarato è migliorare l'efficienza dei servizi per cittadini e imprese, riducendo al contempo il carico di lavoro che grava sul personale attualmente in servizio, spesso sottodimensionato a causa dell'ondata di pensionamenti degli ultimi anni. Inoltre, il Governo ha avviato le attività per i rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027, a dimostrazione della volontà di rendere il lavoro pubblico nuovamente attrattivo non solo in termini di stabilità, ma anche economici.

Un dettaglio tecnico di grande rilievo contenuto nel Dpcm riguarda lo sblocco di procedure pregresse. Il decreto chiarisce infatti che le facoltà assunzionali relative agli anni precedenti al 2025 si considerano già esercitate con la semplice pubblicazione del bando di concorso. Questo passaggio interpretativo era molto atteso dagli enti pubblici per programmare con certezza le procedure ancora da avviare, eliminando dubbi burocratici che rischiavano di rallentare i reclutamenti. Attualmente, il testo è in attesa della registrazione della Corte dei conti. Una volta superato questo vaglio, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventando pienamente operativo. Da quel momento, le amministrazioni potranno dare il via ai bandi che saranno aperti tramite concorso, offrendo migliaia di opportunità a giovani e professionisti.