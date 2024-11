Il manager of business development della società di e-learning a distanza "360 Form" Domenco Madeo spiega come affrontare le nuove sfide lavorative in un mercato in continua evoluzione anche a causa del Covid-19

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e il lavoro oggi è purtroppo messo a dura prova da un virus invisibile che ci fa paura e ci tiene chiusi in casa, impedisce i rapporti sociali, le strette di mano, le riunioni, i convegni, e tutto quello che serve per poter esprimere al meglio il potenziale lavorativo.

Una aiuto per destreggiarsi meglio in un mondo del lavoro destinato a cambiare velocemente, può essere offerto dalla "360 Form", azienda già impegnata da anni nell'e-learning/Fad a distanza.

«Sono certo che, come me, tanti uomini e donne di tutti i gradi di professione e lavoro - scrive Domenico Madeo, manager of business development della "360 Form" - in questi giorni hanno chiuso le aziende e gli uffici provando a destreggiarsi nello “Smart-working” e dividendosi oltretutto tra figli, telefonate, le videoconferenze e la gestione della casa nella vita quotidiana e tanto altro. In questa situazione, mai come adesso, siamo costretti a ridimensionare per qualche tempo il nostro lavoro, a ripensare le nostre giornate, a riorganizzare il nostro tempo. Non si possono incontrare clienti, presentare le pratiche agli uffici pubblici, non si può uscire insomma».

«E allora dobbiamo reinventarci tutti quanti - spiega Madeo - Il mondo verte sulla via del telematico. Solo chi saprà e riuscirà a farlo resterà nel mercato e potrà dire di avercela fatta. Meglio ancora si troverà chi già da prima era su questa strada. Quindi restiamo a casa, ma investiamo il nostro tempo: noi con la nostra agenzia, per fortuna, siamo abituati da tempo a reinventarci ogni giorno, siamo allenati a trovare soluzioni sempre nuove e a non adagiarci sulla certezza di un lavoro sempre uguale. Ci siamo allenati per essere sempre pronti alle continue evoluzioni e essere in grado di evolverci in base alle esigenze».

«E oggi, per fortuna, scontiamo un prezzo molto meno salato di quello che invece purtroppo pagano tanti altri - aggiunge Madeo - La nostra agenzia, "360 Forma", ente di formazione e agenzia per il lavoro accreditata, è presente su tutto il territorio nazionale, già da tempo con la modalità e-learning/Fad “a distanza” e questo ci aiuta ad investire bene il nostro tempo e ad utilizzarlo nel modo più proficuo possibile; chi è interessato può dedicarsi alla nostra offerta formativa certificata e abilitante stando comodamente a casa, scegliendo tra una grande varietà di corsi formativi che permetteranno di acquisire punteggi per scalare le graduatorie docenti, punteggi per il Personale Ata, certificazioni linguistiche, corsi abilitanti per diverse figure professionali, corsi di laurea universitari, per crescere e tornare poi alla normalità con competenze e titoli maggiori in modo da poter essere pronti alle nuove opportunità che la ripartenza del nostro paese Italia ci riserverà».

«L’emergenza che sta vivendo oggi l’Italia, ci sta facendo capire ancora una volta l’importanza degli strumenti “a distanza” e della tecnologia. Oggi, ancora di più al tempo del coronavirus, lo stiamo tutti toccando con mano, perché questi strumenti ci permettono di restare a casa, dando la possibilità di investire il tempo per il futuro che ci sarà domani. Questo più che mai è il momento della formazione e-learning/Fad “a distanza”! La nostra Agenzia 360 Forma si è organizzata nel tempo per offrire la qualità del servizio, su cui oggi si vince la partita».

«La piattaforma e-learning che abbiamo predisposto è di ultima generazione, innovativa, intuitiva, agile, veloce e smart, capace di avere fino a 50.000 utenti in contemporanea. Con la possibilità, quindi, di far seguire i corsi 24 ore su 24, da qualsiasi dispositivo, pc, smartphone e tablet. E con la possibilità, di rivedere le lezioni tutte le volte che lo si vorrà, scaricando il materiale didattico fornito dal docente Domenico Madeo, manager of business development».