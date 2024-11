Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha istituito una task force a sostegno del Settore economico produttivo calabrese. Il decreto prevede che il gruppo di lavoro sia presieduto dalla stessa presidente e coordinato dal dirigente generale protempore del Dipartimento Presidenza, costituita da un rappresentante per ogni categoria del sistema economico-produttivo e delle rappresentanze sindacali: Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Unioncamere, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e dai dirigenti generali protempore dei Dipartimenti regionali o loro delegati. In particolare, i Dipartimenti regionali coinvolti sono: Sviluppo economico e Attività produttive, Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Turismo e Spettacolo, Lavoro, Formazione e Politiche sociali, Programmazione comunitaria, Programmazione nazionale.





Secondo quanto previsto nel decreto, la «task force ha la funzione di individuare tutte le azioni da intraprendere al fine di affiancare e sostenere i settori economici-produttivi della Calabria interessati dagli effetti negativi della diffusione epidemiologica in atto; istituire dei gruppi di lavoro settoriali, i cui rappresentanti saranno indicati in relazione alla tematica di riferimento; registrare le posizioni delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei rappresentanti istituzionali del mondo produttivo circa la situazione che si è venuta a creare con l’insorgere del fenomeno Covid-19 e per ascoltare i loro rappresentanti in modo da poter elaborare le loro richieste alla luce del Decreto Legge 16 marzo 2020, n. 17, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale». È stato anche previsto che «la composizione della task force potrà essere aggiornata in sede di riunione in base alle esigenze che potranno essere validamente rappresentate».