Liberalizzato il traffico lungo Via Piave, mentre su Via Conforti, meglio conosciuta come Via Isonzo, il passaggio sarà interdetto ai veicoli non autorizzati, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 16

Ztl, si cambia ancora. Il comandante della polizia municipale di Cosenza, Giovanni De Rose, ha emesso una nuova ordinanza per disciplinare l’attraversamento ai varchi di Via Isonzo e Via Piave, in corrispondenza con l’isola pedonale di Corso Mazzini.

Maglie più larghe per gli automobilisti

La zona a traffico limitato sparisce lungo Via Piave: l’arteria sarà transitabile liberamente, tutti i giorni ed in qualsiasi orario. Su Via Isonzo invece, ribattezzata Via Conforti, rimane l’attivazione della Ztl ma solo dalle ore 10 alle ore 16, tutti i giorni festivi compresi. La novità è stata annunciata da Mario Occhiuto nel corso della seduta del consiglio comunale di oggi, 18 dicembre.

Novità introdotta in accordo con Confcommercio

«La decisione scaturisce da un recente confronto istituzionale nella sede di Confcommercio – ha affermato il sindaco - Pur mantenendo fermo l’indirizzo sulla necessità di estendere le aree pedonalizzate – ha aggiunto - l’Amministrazione comunale ha recepito le istanze dei commercianti della zona dopo il periodo di sperimentazione, applicando le ultime regolamentazioni anche in modo da rendere più agevole il raggiungimento dei parcheggi cittadini».