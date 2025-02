Alla presenza del Segretario confederale nazionale della Cisl Mattia Pirulli, il Consiglio generale della Cisl di Cosenza ha accolto le dimissioni del segretario generale Giuseppe Lavia, eletto Segretario Generale della Cisl Calabria, che ha retto l’organizzazione per sei anni. Ha poi eletto all’unanimità il nuovo segretario generale della Cisl Cosenza nella persona di Michele Sapia, attualmente segretario generale della Fai Cisl Calabria.

L’eredità di Lavia

«Lascio dopo sei anni intensi ed emozionanti – ha detto Giuseppe Lavia introducendo i lavori – Una Cisl che ha incrementato il numero degli associati e potenziato i servizi erogati per la persona e per il lavoro. Grazie al sostegno delle Federazioni Territoriali abbiamo rafforzato la presenza sul territorio, con sei nuove sedi aperte. Dal punto di vista politico sindacale abbiamo affrontato tante vertenze per il lavoro e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi. Abbiamo sempre provato ad arginare la cultura del no. La più grande sconfitta il fallimento dell'investimento Baker Hughes nel porto di Corigliano. Michele Sapia – ha concluso - saprà essere all'altezza delle sfide, rafforzando la nostra organizzazione».

Il profilo del nuovo segretario

Michele Sapia, 45 anni, sposato con due figlie, inizia il suo percorso nel sindacato nel 2001 come operatore della Fai Cisl Cosenza. Nel 2002 partecipa al Campo scuola formativo Cisl del Mezzogiorno sul tema Giovani e nuovi lavori, governare le flessibilità. Nel 2003 partecipa al primo Corso Nazionale di Specializzazione per operatori sindacali della Fai CISL, discutendo una tesi sulla forestazione calabrese. Viene eletto come componente di Segreteria della Fai Cisl Cosenza nel 2005 e l’anno successivo Presidente del Comitato provinciale consultivo dell’Inail. Nel 2009 entra a far parte della Segreteria della Fai Cisl calabrese e nel 2014 viene eletto Segretario Generale della Fai Cisl Cosenza. Dal 2016 è alla guida della Fai Cisl Calabria. Un instancabile impegno sindacale per esaltare sul territorio calabrese la contrattazione di secondo livello, il valore sociale del lavoro agricolo, forestale e della bonifica calabrese.

Stagione della partecipazione e della corresponsabilità

«In una realtà provinciale così complessa come quella di Cosenza – ha detto Sapia nel suo primo intervento da segretario generale Cisl Cosenza – sarà fondamentale condividere assieme al sistema delle imprese pubbliche e private, parti sociali, istituzioni e politica, nuovi percorsi di confronto e contrattazione sociale territoriale, per socializzare temi importanti come il lavoro di qualità, buona viabilità e qualità dei servizi. È necessario costruire una nuova stagione di partecipazione e corresponsabilità per esaltare il valore della sicurezza sul lavoro e sicurezza del territorio, rigenerare le aree interne, favorire una nuova occupazione ed economia dei servizi di qualità, pianificare investimenti su infrastrutture. Siamo convinti che attraverso il confronto, mettendo al centro il lavoro, la persona e il benessere sociale, si possano sviluppare nuove esperienze per uno sviluppo territoriale sostenibile».

La frattura nella triplice

Nel concludere i lavori del Consiglio generale, il segretario nazionale Cisl Mattia Pirulli ha augurato buon lavoro al neo eletto Segretario Generale Michele Sapia. «Abbiamo di fronte sfide importanti per questo territorio e questa regione: rilanciare le infrastrutture indispensabili per connettere, rilanciare e dare i presupposti di maggiore sviluppo per la Calabria; generare una maggiore occupazione e di qualità con particolare attenzione ai tanti giovani e donne che ancora faticano ad entrare nel mondo del lavoro. Elementi prioritari per far emergere le eccellenze che caratterizzano questo territorio e invertire i dati di un mercato del lavoro che ancora stenta». Sulla linea di credito concessa al Governo, distante da quelle adottate da Cgil e Uil ha sottolineato: «La Cisl ha sempre avuto un obiettivo: dialogare con tutti. Dialogare e stare ai tavoli istituzionali per confrontarsi, per trovare le risposte che sono chieste a un sindacato, le risposte che sono chieste dai nostri iscritti e dalle nostre iscritte. Noi siamo convinti che questo sia l'obiettivo del sindacato, questa è la modalità con cui la Cisl ha sempre ritenuto di stare nei confronti di ogni governo, che sia di destra che sia di sinistra, senza nessun colore, senza nessuna scelta politica ma con il semplice obiettivo di rappresentare i propri iscritti».