Con un solo euro si potrà lasciare l’auto in sosta nel parcheggio coperto del tribunale di Cosenza per l’intera giornata fino alla mezzanotte. La Saba si è impegnata ad applicare questa vantaggiosa tariffa nel corso di un incontro organizzato a Palazzo dei Bruzi tra i vertici della società di gestione della struttura, l’assessore alle attività economiche e produttive Loredana Pastore, il presidente della commissione consiliare trasporti Gisberto Spadafora e i rappresentanti dell’Amaco.

Disincentivare l'uso delle auto

Oltre a quella relativa al parcheggio del tribunale, sono state introdotte misure di incentivazione anche per le altre due strutture gestite dalla Saba: il parcheggio dei Due Fiumi e quello dell’Annunziata. In particolare gli esercizi commerciali avranno la possibilità di ottenere, ad un prezzo vantaggioso, un blocchetto di ticket per l’accesso al parcheggio dei Due Fiumi, da consegnare poi ai clienti, garantendo loro la sosta gratuita. In valutazione inoltre l’applicazione di tariffe agevolate da destinare ai dipendenti dell'ospedale e di altre categorie di lavoratori. L'obiettivo è duplice: da un lato cercare di snellire il traffico in città, uno degli obiettivi prioritari del programma amministrativo del sindaco Mario Occhiuto e della sua idea di città sostenibile; dall’altro incentivare il commercio, agevolando la sosta per i clienti.