E’ di un milione di euro la dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione della Camera di Commercio di Cosenza. La misura intende supportare le micro, piccole e medie imprese nel miglioramento delle condizioni ambientali, e consiste nell’assegnazione di voucher a fondo perduto fino a un massimo di 5mila euro (copre il 50 % della spesa investita).

Le spese ammesse

Istituito per il secondo anno consecutivo il “Bando per la realizzazione di spese di investimento diretto al risparmio energetico e riuso dei materiali”, intende promuovere il rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema unitamente alla promozione e diffusione di pratiche legate al concetto di economia circolare. Le spese ammesse sono: investimenti mirati al risparmio e al conseguimento dell’efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile; sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di produzione; sistemi di reimpiego dei macchinari; investimenti mirati alla introduzione dei consumi idrici e riciclo dell’acqua nei sistemi aziendali secondo le diverse tecnologie applicabili ai diversi settori produttivi. Il preventivo di spesa dovrà contenere la misura del risparmio che si consegue con l’investimento o l’attestazione della percentuale di riuso del materiale nel processo produttivo. E’ possibile presentare le domande di partecipazione al Bando fino al 30 settembre 2019. Le richieste di concessione del voucher saranno istruite con modalità a sportello.