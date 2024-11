L’evento alla Camera di commercio. Intervengono il presidente Klaus Algieri e don Ennio Stamile

“Giustizia, etica e attività di impresa”. Questo il titolo della seduta del Parlamento delle imprese di domani, giovedì 8 febbraio alle 10:30, nella sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza. Interverranno il presidente dell’ente camerale, Klaus Algieri e il coordinatore regionale di Libera per la Calabria, Don Ennio Stamile. Il Parlamento delle imprese è lo strumento innovativo ideato dalla Camera di Commercio di Cosenza per accorciare le distanze tra gli attori economici e le istituzioni.

Ogni passaggio avviene in digitale. E’ possibile iscriversi alla discussione solo via Web, attraverso la compilazione di un modello sulla piattaforma telematica dell’ente camerale. La partecipazione alla discussione avviene tramite l’associazione di categoria di riferimento di ciascun impresa. L’idea nasce dalla constatazione che molto spesso, purtroppo, i decisori pubblici non riescono ad interpretare pienamente le esigenze delle imprese e, contemporaneamente, altrettanto spesso queste ultime non sono pienamente consapevoli del ruolo e funzionamento dei loro interlocutori istituzionali. Si tratta di una iniziativa che coincide con le attività della Settimana dell’amministrazione aperta.