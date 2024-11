Servizio innovativo dell'Amaco attivo nelle notti di venerdì e sabato

L’Amaco, l’Azienda di Mobilità dell’Area urbana di Cosenza, inaugura un nuovo servizio su richiesta, in aggiunta a quello già attivo verso l’aeroporto di Lamezia Terme e la stazione ferroviaria di Paola. Si tratta di una navetta denominata “Weekend in città”.

Ogni venerdì e sabato, dalle ore 20 alle ore 2, chi ha esigenza di spostarsi nel territorio di Cosenza, Rende e Castrolibero può prenotare il servizio, telefonando al n. 328-9877343, al costo di € 2,50. La navetta preleva l'utente e lo riaccompagna direttamente al proprio domicilio, consentendo ai giovani di viaggiare in sicurezza e ai genitori di dormire sonni tranquilli.