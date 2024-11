Dopo il pasticcio di sabato scorso, tutto pronto per l'avvio della sperimentazione. Stop al traffico dalle 20 all'una di notte. Se avrà successo si protrarrà per tutta l'estate

Dopo il pasticcio di sabato scorso, questa volta sembra tutto in regola. Le transenne sono pronte ad essere collocate ed i cartelli stradali apposti negli incroci nevralgici. La sperimentazione della chiusura al traffico di Piazza Bilotti può partire.

Mano tesa agli esercenti

La scelta di bloccare il transito dei veicoli nel cuore della città di Cosenza, consentirà agli esercenti di collocare sedie e tavolini all'aperto, soluzione necessaria a mantenere in piedi la loro attività a dispetto del Covid e nonostante i sigilli apposti dalla magistratura nell'area precedentemente utilizzata per il servizio esterno.

Una corsia resterà sgombra

La parte di carreggiata loro riservata sarà quella adiacente al marciapiede. L'altra resterà libera per garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Le auto provenienti da nord dunque, saranno obbligate a svoltare su Via Gioia per arrivare, attraverso via simonetta, in Via Misasi. via Gioia però, è un budello piuttosto stretto, per questo Via Caloprese sarà interdetta ai mezzi pesanti fin da Piazza Loreto.

Le possibili alternative

Per bypassare Piazza Bilotti, il consiglio è quello di aggirarla o sul versante est, imboccando Via Nitti, da Piazza Loreto, verso l'autostazione e da lì, arrivare in Viale Mancini, oppure sul versante ovest, seguendo il percorso Piazza Europa-Viale della Repubblica, lo stesso su cui devieranno le due circolari, verde e rossa, dell'Amaco.

Si andrà avanti fino a settembre

La chiusura scatterà dalle ore 20 fino all'una di notte. Tutte le sere. Se la sperimentazione avrà successo, si protrarrà fino al 13 settembre. A meno che non dovesse arrivare il dissequestro della piazza da parte della magistratura.