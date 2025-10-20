Il giornalista e presidente del Rotary di Reggio Calabria subentrerà a Rosario Branda che ha lasciato l’incarico dopo oltre trent’anni per raggiunti limiti di età. Nei prossimi giorni l’ufficialità della designazione e l’insediamento

Giampaolo Latella è in procinto di assumere le funzioni di nuovo direttore di Confindustria Cosenza. Subentrerà a Rosario Branda, che ha lasciato l’incarico dopo oltre trent’anni, per raggiunti limiti d’età.

Giornalista, già collaboratore del nostro network, Latella, originario di Reggio Calabria, ha tra l’altro ricoperto le funzioni di portavoce dei presidenti del Consiglio Regionale Giuseppe Bova, nel corso della legislatura guidata da Agazio Loiero, ed Antonio Scalzo nel corso della legislatura guidata da Mario Oliverio.

Già presidente del Rotary Club della città dello Stretto è stato inoltre delegato del Coni che nel 2021, lo ha insignito della stella di bronzo al merito sportivo. Ha inoltre fatto parte del consiglio direttivo di Confindustria per la sezione cartaria, editoria e informazione. L’insediamento è atteso entro il mese di ottobre, dopo l’ufficializzazione della nomina.