Incontro in queste ore tra il sindacato Sgb, l’azienda sanitaria e l’impresa appaltatrice. Esaminati e risolti tutti i punti contestati

Rientra la vertenza dei lavoratori del servizio mensa dell’Asp di Cosenza. Nelle ultime ore i vertici del sindacato Sgb Calabria, dell’azienda che si è aggiudicata l’appalto e dell’Asp, si sono incontrati al fine di esaminare le rivendicazioni dell’organizzazione sindacale a tutela dei lavoratori.

Sostanzialmente è stato trovato un punto di incontro sul capitolo degli straordinari, degli orari di lavoro, dell’organizzazione dei turni, delle ore in eccesso e sui punti cottura. Il sindacato, a tal riguardo, aveva già comunicato alla commissione di garanzia l’indizione di uno sciopero per il 7 luglio prossimo presso la sede di Via Alimena a Cosenza. A seguito degli esiti riscontrati nell’incontro è stato revocato.