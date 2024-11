Saracinesca alzata e luci accese. Protesterà così un gruppo di commercianti e artigiani di Crotone per esprimere il proprio dissenso per la chiusura delle loro attività imposta dalla zona rossa. «Siamo stanchi e abbiamo bisogno di lavorare» ci dice uno dei promotori dell’iniziativa, alla quale hanno già aderito alcuni esercenti del centro città.

I partecipanti alla protesta pacifica, che si stanno organizzando autonomamente via social, apriranno le loro attività alle 19:00 in punto. Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sulla crisi dovuta al Covid, che ha colpito diversi settori e che rischia di mettere in ginocchio diverse attività, in un territorio, come quello crotonese, già particolarmente sofferente dal punto di vista economico.