È prevista l’interruzione, o in alcuni casi la diminuzione della fornitura idrica da parte del consorzio di bonifica nel capoluogo e nelle frazioni di Papanice ed Apriglianello

A Crotone mancherà l'acqua da domani, lunedì 22 ottobre, fino a venerdì 26. Secondo quanto riporta una nota di Congesi, la società che gestisce il servizio idrico in città, ci saranno delle interruzioni e/o diminuzioni della fornitura idropotabile in tutte le zone della città e nelle frazioni di Papanice ed Apriglianello.

«Nel sottolineare che tale disservizio non è determinato da esigenze di Congesi – continua la nota - si precisa che il nostro personale sarà operativo ininterrottamente giorno e notte per ottimizzando i volumi d’acqua presenti nei serbatoi di accumulo e ridurre gli inevitabili disagi del caso. Sarà cura di Congesi tenervi informati in tempo reale sull’evolversi degli eventi».