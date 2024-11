Presente il sottosegretario di Stato ai Beni culturali Dorina Bianchi. Avviato progetto per occupare 500 giovani negli studi archeologici

Il sottosegretario di Stato ai Beni culturali, Dorina Bianchi, ha inaugurato a Crotone la sezione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio ubicata all'interno del castello aragonese. "E' un passo importante per una maggiore tutela del patrimonio archeologico dell'area - dice - è una partenza. Ancora per il personale ci sono alcune cose da fare. A metà settembre avremo una situazione chiara e saranno riconosciute tutte le figure necessarie per far funzionare al meglio la sede distaccata di Crotone della Soprintendenza".

L'ufficio, attualmente composto da sei persone, è guidato da Giuseppe Nicoletti, mentre il responsabile di zona è l'archeologo Alfredo Ruga. A regime la pianta organica arriverà a dodici unità lavorative. Presente all'inaugurazione il soprintendente archeologico della Calabria, Mario Pagano, che sottolinea come "attraverso questa sede saranno portati avanti i programmi già approvati e in fase di realizzazione, ma soprattutto sarà più facile programmare nuovi interventi per la vigilanza e la tutela sul patrimonio archeologico".

L'assessore regionale all'Ambiente, Antonella Rizzo ha confermato la collaborazione con la Soprintendenza archeologica per concedere l'utilizzo dei locali dell'ex Ciapi quali deposito di sicurezza delle 30 mila cassette di reperti archeologici che sono attualmente conservate a Palazzo Morelli, sede che presto sara' lasciata dalla Soprintendenza. Con la Regione, riporta Agi, è stato avviato un progetto per occupare 500 giovani nel settore degli studi archeologici.