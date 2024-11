La massima assise cittadina è stata convocata in seduta aperta e straordinaria per il 15 luglio. Oggi l’incontro in Regione per la modifica dell’accordo di programma del 2017 che disciplina la distribuzione dei ristori

La mancata erogazione delle royalty ai pescatori del Crotonese approda in Consiglio Comunale. La massima assise cittadina di Crotone se ne occuperà in una apposita seduta straordinaria e aperta convocata per il 15 luglio alle ore 15.45. Alla discussione nella sala consiliare, parteciperanno anche le associazioni del settore pesca e le parti sociali.

Oggi incontro in Regione

La notizia arriva nel giorno in cui è previsto l’atteso incontro tra Regione Calabria e i sindaci degli 8 comuni costieri del Crotonese, beneficiari degli indennizzi che l’Eni eroga per la presenza delle piattaforme in mare. Ristori che dal 2014, in virtù dell’accordo di programma del 2017 che ne disciplina la distribuzione, i pescatori non ricevono più. Per questo sono ormai in protesta da due settimane con un presidio fisso al porto, dove stanno impedendo agli operatori della multinazionale di raggiungere gli impianti estrattivi in mare.

Le marinerie di Crotone e Le Castella sono, inoltre, scesi in piazza della Resistenza già tre volte e hanno anche incontrato i rappresentanti dei comuni costieri per chiedere la modifica dell’accordo del 2017. Revisione al centro della riunione odierna che si terrà alla Cittadella alle ore 12.

Discussione sulla sanità

Il 19 luglio, infine, il Consiglio Comunale di Crotone tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per discutere delle condizioni della sanità in città. Nei giorni scorsi, diverse associazioni hanno firmato un appello contro il depotenziamento dell’ospedale San Giovanni di Dio, mentre i malati oncologici del territorio hanno protestato con un sit-in davanti al nosocomio per chiedere la riapertura del reparto di Medicina nucleare.