Inizieranno domani mattina alle ore 4 i lavori per allargare la carreggiata su viale Magna Graecia a Crotone. Sarà rimossa la recinzione per consentire il transito in entrambi i sensi di marcia presente sopra il cantiere tristemente noto per la tragedia che ha coinvolto tre operai nel crollo del muro di contenimento. Lo rende noto un comunicato dell'ente comunale, dopo il sopralluogo effettuato questo pomeriggio dal sindaco Ugo Pugliese insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace e il funzionario comunale dell'Ufficio Tecnico Francesco Ciccopiedi. Secondo la nota dell'ente, sarà consentito il transito delle auto in entrambi i sensi, ma resterà un restringimento di carreggiata, e pertanto il tratto sarà sottoposto a vincoli di velocità.

Dunque, si sblocca la situazione in un punto critico del litorale crotonese, soggetto soprattutto in estate ad un elevato traffico di automobili dirette o di ritorno dai lidi balneari, e che negli ultimi tempi aveva creato non pochi disagi agli stessi automobilisti, e che avrebbe creato seri problemi qualora ci fosse stata l'urgenza del passaggio di un'ambulanza o di mezzi delle forze dell'ordine.