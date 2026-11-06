Mobilitazioni in programma per tutto il mese, con la giornata più delicata fissata al 20 novembre. Possibili cancellazioni e ritardi nei collegamenti ferroviari e disagi nei servizi pubblici

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Novembre si preannuncia un mese complicato per milioni di italiani a causa di una serie di scioperi che interesseranno trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione. Un calendario fitto di mobilitazioni sindacali che potrebbe provocare ritardi, cancellazioni e disservizi anche in Calabria.

Si comincia lunedì 9 novembre, con lo sciopero del personale di Italo dalle 9.01 alle 16.59. L'11 novembre toccherà al settore delle telecomunicazioni, mentre nei giorni successivi sono previste agitazioni nel trasporto pubblico locale di diverse città italiane.

La giornata più delicata sarà venerdì 20 novembre, quando uno sciopero generale coinvolgerà scuola, università, sanità e uffici pubblici. Possibili ripercussioni sulle lezioni e sull'erogazione dei servizi, nel rispetto delle prestazioni essenziali.

Particolarmente critica anche la situazione ferroviaria: dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre è prevista un'astensione nazionale di 23 ore, con possibili cancellazioni e ritardi dei treni regionali e a lunga percorrenza.

Il 21 novembre sono inoltre previste agitazioni nel settore aereo, con uno sciopero del personale Enav dalle 13 alle 17.

Anche i viaggiatori calabresi potrebbero subire disagi, soprattutto nei collegamenti ferroviari. Prima di partire sarà quindi opportuno verificare gli aggiornamenti delle aziende di trasporto e le eventuali modifiche al calendario delle proteste.