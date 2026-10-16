Buyer italiani e internazionali, istituzioni e protagonisti dello sport si confrontano sulle opportunità del territorio. Al centro la destagionalizzazione, la mobilità dolce e la valorizzazione dei piccoli Comuni

Dopo il primo giorno dedicato alle inaugurazioni e ai saluti istituzionali, la seconda giornata del TTG Travel Experience entra nel vivo del lavoro commerciale. Al Rimini Expo Centre i corridoi si sono riempiti fin dalle prime ore del mattino e l'area della Regione Calabria, nel Padiglione C3, ha registrato il picco più alto di visite dall'inizio della fiera.

L'attività si è concentrata interamente sui tavoli del business. Qui gli operatori locali hanno incontrato i buyer italiani e internazionali per presentare i pacchetti turistici e le offerte del territorio per la prossima stagione.

A Rimini è in corso il Travel Trade Gazette, cioè la famosa Fiera di Rimini. La Calabria brilla in vetrina con i suoi risultati.

Mentre all'interno dello spazio espositivo si avviavano le contrattazioni commerciali, l'attenzione istituzionale si è spostata alle ore 11:00 presso lo Spazio Italia di ENIT. Qui il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha inaugurato l'area dando il via al vertice nazionale dal titolo "L'Italia dei borghi: dove il turismo diventa sviluppo", un incontro a cui ha preso parte Giovanni Calabrese, assessore al Turismo della Regione Calabria, per confrontarsi sulle nuove strategie di valorizzazione dei piccoli Comuni e delle aree interne.

Partendo dal tema del vertice e dalle politiche per contrastare lo spopolamento attraverso il turismo, l'assessore Giovanni Calabrese è intervenuto collegando l'indirizzo nazionale alla strategia locale e sottolineando come i borghi storici non siano più solo una testimonianza del passato ma rappresentino ormai una risorsa economica centrale per allungare la stagione turistica oltre i mesi estivi, con un focus calabrese che punta tutto sull'autenticità e sulle esperienze sul territorio, intercettando proprio quella domanda di relazioni umane richiesta dal tema di questa edizione del TTG.

In serata, lo stesso Ministro Mazzi è arrivato nell'area della Calabria, dove è stato accolto dai rappresentanti istituzionali e dagli operatori presenti. Nel corso della visita si è trattenuto a parlare del suo legame con questa terra, ribadendo l'apprezzamento per il cambio di passo del comparto turistico regionale.

Dalle strategie per i borghi il focus si è spostato sulla promozione del turismo sostenibile con il panel dal titolo "Calabria, il viaggio è esserci", condotto all'Italy Arena dal giornalista Piero Muscari. Al centro dell'appuntamento, promosso dalla Regione Calabria insieme alla Calabria Film Commission del direttore Giampaolo Calabrese e in collaborazione con Rai Com, è stata presentata la Ciclovia dei Parchi attraverso la proiezione del video promozionale curato dal regista Giacomo Triglia e interpretato da Jovanotti lungo i 545 chilometri dell'itinerario. All'incontro sono intervenuti anche il campione olimpico Paolo Bettini e l'attrice Marianella Bargilli per raccontare le potenzialità della mobilità su due ruote nelle aree protette regionali.

Il racconto della giornata ha trovato la sua cassa di risonanza ideale all'interno della Glass Room, la suggestiva struttura multimediale in vetro posizionata nel cuore dell'area espositiva calabrese. Oltre a ospitare il programma trasmesso in diretta nazionale su Rai Radio 2 da Manila Nazzaro e Julian Borghesan, questo spazio è diventato il centro operativo per approfondire le novità del territorio, accogliendo per tutto il giorno interviste e panel continui. Tra i momenti principali, la Glass Room ha ospitato il tavolo di confronto intitolato "Sport e Turismo: leve per i territori", un dibattito nazionale che ha visto la partecipazione dell'assessora all'Istruzione, allo Sport e alle Politiche Giovanili, Eulalia Micheli insieme a Roberta Frisoni, assessora al Turismo e allo Sport della Regione Emilia-Romagna, Emanuela Ferrante, assessora allo Sport del Comune di Napoli, Cristian Casili, assessore allo Sport della Regione Puglia, e Vincenzo Lupattelli, presidente di ACES Italia. I relatori si sono riuniti per illustrare come le attività all'aria aperta e la mobilità dolce rappresentino la chiave per un nuovo turismo incentrato su crescita, inclusione e attrattività.

La conclusione di questa seconda giornata sancisce di fatto il fulcro dell'intera trasferta riminese per la delegazione regionale, che in queste ore ha messo a sistema i suoi asset più importanti, dai borghi storici alla mobilità dolce della Ciclovia dei Parchi. Con la chiusura serale dei padiglioni del Rimini Expo Centre e la partenza delle rappresentanze istituzionali, lo spazio di Calabria Straordinaria si avvia verso la giornata conclusiva di domani, affidando alle ultime battute dei tavoli commerciali il bilancio definitivo di un'edizione segnata dal forte cambio di passo del territorio.