La storia dello chef Antonello De Marco considerato tra i più apprezzati talenti del continente in campo culinario

Ha dedicato la vita alla sua più grande passione e da anni gira l’Europa raccogliendone i frutti. Stiamo parlando di Antonello De Marco, 38enne di Taurianova, considerato tra gli chef più apprezzati nel panorama internazionale.



Partito a 16 anni dalla sua città natale, ha accumulato esperienza nei migliori hotel e ristoranti del vecchio continente, tra cui il Badrutt Palace di Saint Moritz e il Vivanda di Brail, sempre in Svizzera. Proprio in quest’ultimo ha difeso per tre anni consecutivi la stella Michelin ottenuta dai suoi predecessori, confermandosi chef di assoluto prestigio.

Punto di riferimento della sua crescita ai fornelli sono David Thompson, chef australiano volto di Masterchef, Rudolf Wanninger e Fulvio Pierangelini.



Da qualche settimana, Antonello ha cambiato città, si è trasferito a Francoforte e ha raggiunto l’hotel Villa Kennedy, un 5 stelle superior in cui potrà dare sfoggio di tutta la sua creatività. La direzione del noto hotel gli ha infatti consegnato le chiavi della prestigiosa cucina, consentendogli così di arricchire ulteriormente un curriculum di tutto rispetto.



Antonello De Marco, un nome di cui si sentirà ancora parlare in futuro, l’ennesimo figlio di Calabria destinato a lasciare il segno lungo le strade del mondo.