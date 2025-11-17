Si tratta di un premio annuale ad ettaro previsto dalla Misura 13 del Psr Calabria. Arcea ha già liquidato i fondi a favore degli agricoltori
L’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, informa che l’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea) ha liquidato oltre 36,5 milioni euro a favore degli agricoltori calabresi.
Si tratta – spiegano dalla Cittadella – di un premio annuale ad ettaro previsto dalla Misura 13 del Psr Calabria che sostiene il permanere dell’agricoltura nelle zone soggette a vincoli o svantaggi naturali ed in quelle montane, consentendo la continuità nell’erogazione dei servizi ecosistemici e paesaggistici forniti dall’agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario).