Il candidato di centrosinistra alle regionali del 23 novembre commenta i dati diffusi ieri dalla Banca d'Italia sullo stato dell'economia in Calabria

Dati Bankitalia, il commento di Oliverio - "Purtroppo non possiamo dirci sorpresi dagli ultimi dati diramati da Bankitalia, è solo una triste conferma di una situazione che giorno dopo giorno rende sempre più incerto e fosco il futuro, soprattutto per i giovani calabresi. Dovremo somministrare una cura fortissima al mondo del lavoro in questa regione".



"Ai nostri corregionali dico di non arrenderci - continua Oliverio -tutti assieme inizieremo a scrivere una pagina nuova dal 23 novembre. (..) Tutti assieme dovremo sederci attorno a un tavolo per avviare una stagione che preveda un impegno straordinario per il lavoro, soprattutto a favore dei giovani".



"Start up, sgravi fiscali, politiche attive del lavoro, rilancio delle filiere di eccellenza a partire dall'agroalimentare, investimenti nel turismo e nelle opere pubbliche funzionali alla messa in sicurezza e riqualificazione del territorio - conclude - tutto questo dovrà essere al centro della nostra agenda nella prima fase del nostro governo".

