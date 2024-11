L'Ordine degli assistenti sociali della Calabria aderirà al sit in di mercoledì' 12 dicembre, organizzato dall'Anpi, in piazza Prefettura di Catanzaro, per il Decreto sicurezza. «Un provvedimento di dubbia costituzionalità - si legge in una nota - che annullerà la protezione umanitaria in cui gli assistenti sociali sono da sempre impegnati in prima linea. Tra gli elementi di criticità della legge sicuramente spicca l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che porterà un maggiore tasso di irregolarità e una conseguente maggiore vulnerabilità dei più deboli. Peraltro, seppur nel disposto normativo sarebbe contemplato il rilascio di permessi per gravi motivi di salute, non risultano chiari i criteri attraverso i quali questi verranno assegnati, mentre la loro minore durata e non convertibilità in permessi di lavoro, limiterà la possibilità di accedere all'assistenza sociale e ai percorsi di integrazione».

Altro tassello, la riforma sugli Sprar

A preoccupare gli assistenti sociali, inoltre «la riforma del sistema di accoglienza Sprar che, sebbene a livello europeo venga considerato come un modello virtuoso, sarà destinato esclusivamente alle persone titolari di protezione internazionale e dei nuovi permessi di soggiorno per casi speciali, nonché' ai minori stranieri non accompagnati. Questo comporterà che le persone richiedenti asilo resteranno escluse dai percorsi di formazione e integrazione previsti dagli Sprar e saranno costrette a lunghe permanenze nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), con ripercussioni anche gravi in termini di salute fisica e psichica. Una situazione grave – continua il comunicato - che coinvolgerà anche persone vulnerabili come anziani, donne incinte, persone affette da disabilità, genitori soli con figli minori, vittime di tortura o violenze, che verranno inserite in centri sprovvisti di misure adeguate alle loro specifiche vulnerabilità».

La permanenza negli hotspot

Perplessità circa i temi di trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza e rimpatrio (ex CIE), «per cui - si precisa - persone che non hanno commesso alcun reato potranno esser sottoposte a periodi di detenzione fino a 7 mesi, al termine dei quali il loro futuro resterà comunque incerto; la mancata iscrizione all'anagrafe dei residenti che, nonostante le rassicurazioni, rappresenta di fatto un ostacolo per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale; il divieto di ingresso in alcune aree delle città (il cosiddetto Daspo urbano) che, quando applicato ai presidi ospedalieri, ostacola l'accesso alle cure, limitando i diritti costituzionali. Di fronte a un provvedimento contrario ai principi su cui si fonda la professione dell'assistente sociale, l'ordine - è la conclusione - non può che manifestare profondo dissenso».

