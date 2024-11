Da Bruxelles il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio richiama la Calabria per il ritardo nella presentazione dei Programmi Operativi

Bruxelles - "Campania e Calabria sono in ritardo nella presentazione alla Commissione Ue dei rispettivi programmi operativi per il 2014-2020, ma dovrebbero inviarli entro la fine della prossima settimana. Credo quindi che possano essere valutati da lì in poi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, al termine del Consiglio Ue Affari generali dedicato ai temi della coesione. Ma, ha ricordato, “ovviamente chi manda i programmi in ritardo, avrà tempi un po’ più lunghi” per la valutazione dei programmi e “quindi andranno al termine della primavera o all’inizio dell’estate del 2015".