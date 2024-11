I fondi sono stati deliberati dalla giunta della Regione. Conferenza stampa alla Cittadella regionale

Su proposta congiunta del presidente Oliverio e dell'assessore alle Infrastrutture Musmanno la Giunta regionale ha approvato due deliberazioni per il sistema della depurazione. La prima prevede un programma di 138 interventi per un costo complessivo di 194.533.856,20 euro. Gli interventi previsti risolvono le problematiche relative agli agglomerati/comuni in procedura o potenziale procedura di infrazione.

Con il secondo provvedimento si prende atto delle ulteriori criticità riguardanti il comparto fognario e depurativo e del relativo programma di interventi che ricomprende 128 agglomerati/comuni per un costo complessivo di 64.810.447,14 euro. La deliberazione demanda a successivo atto l’individuazione delle quote restanti per assicurare la complessiva copertura finanziaria. Su queste importanti deliberazioni assunte ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una Conferenza stampa del presidente Oliverio e dell’assessore Musmanno fissata per le ore 12,00 di domani, venerdì 9 febbraio, nella Sala Oro della Cittadella Regionale