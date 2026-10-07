Destination Calabria sbarca ad AgriCleto, la prestigiosa manifestazione dedicata ai protagonisti dell'agroalimentare di qualità che annualmente si tiene nel Comune di Cleto (CS).

Sabato 10, alle ore 17.00, sarà presentato in conferenza stampa il terzo numero del magazine trimestrale edito da Italy Discovery Foundation. Un nuovo appuntamento editoriale dedicato alla valorizzazione e alla conoscenza delle eccellenze e dei piccoli grandi tesori della Calabria.

«Posso annunciare che questo terzo numero è ancora più ricco di contenuti e di spunti utili ad una migliore e approfondita conoscenza dei piccoli grandi tesori che caratterizzano la nostra Terra, e verso i quali è palpabile un interesse crescente in tutta Europa ma anche oltre oceano – dichiara Roberto Gallo, presidente di Discovery Italy Foundation –. Non a caso stiamo potenziando la distribuzione in Italia e all'estero del nostro prodotto editoriale, nella consapevolezza che esso potrà diventare sempre di più un veicolo di sana promozione. Ringrazio pertanto il Sindaco di Cleto, Armando Bossio, e tutta l'organizzazione per l'ospitalità nell'ambito di un appuntamento divenuto ormai un punto fermo nel calendario delle iniziative più importanti della Calabria».

Alla conferenza stampa prenderanno parte, oltre al presidente della Fondazione Roberto Gallo, il direttore responsabile Domenico Marasco e il giornalista e conduttore Ugo Floro.