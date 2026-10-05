«La situazione è drammatica, sono un autotrasportatore calabrese, ho 29 anni e oggi conto 27 dipendenti. Non è bello pensare che a fine anno rischio di non arrivarci e quindi spero che chi ha il potere di intervenire lo faccia al più presto» - ha dichiarato Giuseppe Bonadio, titolare di una ditta di autotrasporto di Lamezia Terme. «Abbiamo una tassazione esagerata e il carburante alle stelle. Una azienda di autotrasporto si attesta su un utile annuo dal 3% al 5% di ricavi. Ad oggi con il carburante a due euro e quarantadue non si può, quella di Eni è stata per noi autotrasportatori una beffa, non ci agevola perché scarichiamo da una extra-rete. Dopo sette mesi con il carburante a questi prezzi non abbiamo più liquidità