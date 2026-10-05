Un sit in è stato organizzato da Coldiretti oggi pomeriggio davanti alla sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria in occasione, è scritto in una nota, «della discussione e approvazione del provvedimento che destina quindici milioni di euro per tamponare l'emergenza caro carburanti». «Sarà un sit-in composto - prosegue la nota - ma determinato per ribadire che senza strumenti adeguati a sostenere i costi di produzione si mette a rischio la competitività delle aziende, la tenuta economica delle aree rurali e la capacità della Calabria di produrre cibo di qualità». «Vogliamo continuare - afferma il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto - non solo per il carburante per i trattori ma per il diritto degli agricoltori di produrre cibo, occupazione e tutela del territorio e assicurare sicurezza alimentare, reddito per gli agricoltori e salute per l'intera comunità. Ogni aumento spropositato dei costi e incertezze normative (codice doganale) si possono tradurre in minori investimenti, minore competitività e maggiori difficoltà per le imprese agricole».