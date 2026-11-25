La Procura di Cosenza indaga sulla morte di un bambino avvenuta prima della nascita. La madre, una giovane cosentina, era stata ricoverata all’ospedale Annunziata di Cosenza per partorire al termine del nono mese di gravidanza. È stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Il giorno prima del ricovero la donna si era sottoposta a una visita di controllo. Secondo le prime informazioni, in quell’occasione sarebbe stato rilevato il battito cardiaco del bambino. Nelle ore successive invece sarebbe scattato l’allarme e la corsa in ospedale.

L’esame autoptico ora dovrà accertare eventuali responsabilità penali a carico del personale sanitario intervenuto.