Da ieri, la città di Diamante può contare su un nuovo presidio di economia. La Banca di Credito Cooperativo Mediocrati ha aperto la prima area self del territorio del gruppo Iccrea, alla presenza del presidente Nicola Paldino e delle autorità locali. La nuova mini filiale, che sorge a pochi passi dal municipio, consentirà ai clienti di effettuare in autonomia numerose operazioni, 24 ore al giorno, e al tempo stesso garantirà anche la presenza di un operatore negli orari di ufficio.

Dopo il simbolico taglio del nastro e la benedizione dei locali di don Franco Liporace, i presenti hanno potuto degustare il buffet a base di prodotti tipici.

Cos’è la Bcc Mediocrati

La Bcc Mediocrati è una banca che opera principalmente in provincia di Cosenza ed è una delle più antiche del sud Italia. Nata dalla fusione di tre ex casse rurali, tra cui la ex Cassa Rurale di Bisignano, fu fondata il 24 giugno 1906 da don Carlo De Cardona, presbitero e politico tra le figure più importanti del meridionalismo calabrese.

Le dichiarazioni di Poldino

«La città di Diamante – ha dichiarato il presidente del gruppo - entra a pieno titolo nella nostra comunità ed è agganciata alla filiale di Belvedere, la quale assisterà quest'area self attraverso i sui funzionari. Accoglieremo clienti, che saranno famiglie e imprese, per soddisfare le loro esigenze, quindi sarà un'area consulenziale anche per il territorio. Non possiamo sbagliare, perché abbiamo fatto un investimento. Abbiamo riscontrato il gradimento da parte del Comune di Diamante, che ci ha accolto a braccia aperte e quindi speriamo di fare bene, ma soprattutto – conclude - di fare bene per gli utenti e per i clienti di Diamante».

La crescita del territorio

«Intanto è un'ottima iniziativa che certamente arricchisce – dichiara il sindaco, Achille Ordine -, è un servizio che viene reso alla collettività. Per questo, noi ringraziamo la Bcc Mediocrati che ha inteso indicare qui, nel nostro comune, questa postazione. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di un percorso, che possa portare anche all'apertura di nuove filiali sul territorio».