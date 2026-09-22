Mobilitazione regionale nella mattinata di oggi a Lamezia Terme, nei pressi della stazione centrale, da parte dei Tirocinanti di inclusione sociale della Calabria, i cosiddetti Tis, con in testa esponenti del sindacato Usb. Alla base della protesta, accompagnata da cartelli e slogan, una vertenza partita negli anni da un bacino di circa 7mila persone per rivendicare l'assunzione nei Comuni.

I manifestanti hanno sottolineato la «mancanza di dignità e di diritti dei lavoratori». Manifestanti ai quali è stato impedito dalla Polizia di entrare all'interno dello scalo ferroviario. Un incontro sul tema è previsto martedì 29 settembre in Prefettura a Catanzaro.