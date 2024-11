Due importanti e concomitanti appuntamenti che parlano del cibo Made in Italy si stanno svolgendo proprio in queste ore: il Cibus, a Parma, che ha inaugurato ieri, e il Macfrut, a Rimini, che apre oggi. Entrambe le fiere concluderanno i loro rispettivi lavori venerdì 10.

Ci sarebbe da chiedersi come mai non si siano scelte date diverse, tali da consentire a tutti una puntuale e articolata fruizione di entrambe! Il Cibus, suddiviso in 8 padiglioni, è tradizionalmente l’occasione espositiva per i grandi marchi italiani del food (dalla pasta ai prodotti da forno, dai salumi ai formaggi, dalle creme e salse alle bibite, dalle acque minerali alle farine, dalla frutta essiccata al pesce conservato…), fra tipicità consolidata e innovazione. Accanto ai colossi delle specialità agroalimentari e gastronomiche che hanno conquistato il mondo, e che rappresentano una fetta importante dell’export nazionale, spazio anche per le aziende più piccole e per le nuove proposte. Notevole anche l'apporto estero. Macfrut è dedicata, invece, alle filiere dell’ortofrutta, ed anche in questo caso il meglio dell’agricoltura nazionale si ritrova per confrontarsi a 360 gradi.

In entrambe le fiere, Cibus e Macfrut, la Regione Calabria è presente con una propria collettiva, ma sono diverse le aziende che hanno preferito, soprattutto per motivi dimensionali, partecipare con propri stand autonomi. Al Cibus l’ampia area espositiva della Calabria è raggiungibile nei padiglioni 7-8. L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, visiterà oggi Macfrut e domani il Cibus, accompagnato dal commissario dell’Arsac, Fulvia Caligiuri.

Il Network di LaC è presente sia al Cibus sia a Macfrut per realizzare degli speciali, ma soprattutto per presentare il nuovo sistema mediatico Grand Terroir che si dipana in diverse azioni programmatiche (www.grandterroir.it).