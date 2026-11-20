FOTO-VIDEO | Sei le piazze interessate dalla mobilitazione nella regione. Scendono in piazza lavoratori, pensionati e studenti. A Cosenza il 12 dicembre la manifestazione nazionale contro l’Autonomia differenziata

È il giorno dello sciopero generale in tutta in Italia, il quinto di fila contro la manovra del governo Meloni. A proclamarlo la Cgil. A livello nazionale sono previste circa cento iniziative tra cortei, presidi e manifestazioni territoriali. Il segretario generale Maurizio Landini è a Roma, dove partecipa al corteo partito da piazza Vittorio Emanuele II e terrà il comizio conclusivo in via dei Fori Imperiali.

Attesi in piazza anche i big del campo largo: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5s Giuseppe Conte, il leader di Avs Nicola Fratoianni.

Sul banco degli imputati, la legge di Bilancio e il carovita, lo sguardo al futuro del Paese. La Cgil scende in cento piazze contro una manovra che "accelera il declino e l'impoverimento dell'Italia". E che quindi, insiste, va cambiata.

Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi. Lo stop per autobus, tram e metro sarà nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale e vedrà alcune aziende escluse (Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari).

Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma per i treni dalle 21 di domani scatterà un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.

Le manifestazioni in Calabria

Da Catanzaro a Reggio Calabria, passando per Cosenza, Vibo Valentia, Crotone e Lamezia Terme, in Calabria sono sei le piazze interessate.

A Catanzaro

A Catanzaro da piazza Matteotti è partito il corteo diretto a piazza Luigi Rossi.

Sciopero generale, la manifestazione a Catanzaro Sciopero generale, la manifestazione a Catanzaro

A Cosenza

A Cosenza lo sciopero generale si è aperto con una doppia manifestazione partita poco dopo le 10, organizzata in due distinti punti della città, sebbene distanti appena un chilometro e mezzo. Una divisione che riflette le differenti iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e dalle realtà associative e studentesche del territorio. Il primo appuntamento è stato fissato alle ore 9 in piazza Zumbini, dove si è ritrovata la Cgil. A guidare la mobilitazione il segretario della Camera del Lavoro di Cosenza, Massimiliano Ianni, nell'ambito della giornata nazionale di protesta contro la legge di Bilancio del Governo Meloni.

Contemporaneamente, in piazza Loreto, si sono dati appuntamento l'Unione Sindacale di Base (USB), i Cobas, La Base e il coordinamento degli studenti. Una manifestazione che riunisce diverse componenti del mondo sindacale e del movimento studentesco bruzio, protagonista nelle scorse settimane di iniziative che hanno coinvolto numerosi ragazzi delle scuole superiori e dell'Università della Calabria. Le due mobilitazioni, pur partendo da piazze differenti, condivideranno un primo tratto del percorso cittadino, per poi proseguire separatamente e concludersi in due punti distinti di Cosenza.

E sarà proprio Cosenza il 12 dicembre a ospitare la manifestazione nazionale contro l’autonomia differenziata. Per quella giornata sarà presente il segretario nazionale della Cgil Landini e i leader dei partiti

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A Reggio Calabria

A Reggio Calabria i partecipanti si sono ritrovati alle 9.30 in piazza Duomo. Il corteo è partito alle 10 per raggiungere piazza De Nava. Presente Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria.

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A Vibo Valentia concentramento alle 9 in piazza Garibaldi. Alle 10 la partenza del corteo da corso Umberto I, diretto verso corso Vittorio Emanuele III. Alle 11 è in programma il comizio in piazza Municipio, con la partecipazione di Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem Cgil.

A Crotone l'appuntamento è alle 9.30 in piazzale Nettuno. Il corteo partirà alle 10.30 e sarà seguito dal comizio in piazza della Resistenza.

Infine, a Lamezia Terme, il concentramento è fissato alle 9.30 in via Leonardo da Vinci. La partenza del corteo è prevista alle 10.30, con arrivo in corso Nicotera. Il comizio conclusivo si terrà alle 11.30 nell'isola pedonale dello stesso corso.