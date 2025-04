Soddisfazione per il risultato raggiunto: «Ci induce a continuare le nostre battaglie per il rinnovo di contratti dignitosi, per la tutela della salute e per la sicurezza»

«La Fp Cgil Calabria, il Sindacato per davvero, come da slogan nazionale che qualcuno prova a copiare, cresce e si afferma come primo sindacato in molti luoghi di lavoro perché ha dimostrato di tutelare solo gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori senza scendere a compromessi e senza legami o sponsor di alcun genere. Un trend che conferma la nostra convinzione e rassicura quelle lavoratrici e quei lavoratori che credono nella dignità del lavoro pubblico e nella sua necessaria valorizzazione che non possono essere svendute per poche briciole o qualche privilegio per pochi». È quanto si legge in una nota della sigla sindacale.

«Siamo primi assoluti in Enti importanti – prosegue il sindacato –, a partire dal comparto delle Funzioni centrali, come la Prefettura di Reggio Calabria, un tempo roccaforte di altri ed espugnata da tre donne della Fp Cgil, la Procura di Locri, la Capitaneria di porto di Reggio, la Corte d’Appello di Catanzaro con la valanga di voti del nostro primo eletto, la Questura e la Giustizia minorile di Catanzaro, l’Ispettorato del lavoro in un contesto complicato, la Motorizzazione e l’Ente Parco di Cosenza, il Tribunale e l’Inail di Vibo Valentia».

«Insomma, tanti enti che dimostrano la capillarità della nostra affermazione anche in tante amministrazioni centrali in cui si registrano significativi avanzamenti come per esempio all’Inps di Cosenza – si sottolinea – dove abbiamo triplicato i seggi e siamo l’unica organizzazione in crescita, o la capacità di insediamento con risultati significativi in amministrazioni in cui eravamo assenti alla precedente tornata elettorale, soprattutto in tanti uffici giudiziari, solo per fare alcuni esempi».

«Altrettanto significativa la nostra affermazione nelle Funzioni locali con una marea di preferenze e tanti primati che ci rendono orgogliosi, come la Città metropolitana di Reggio, le Camere di Commercio di Cosenza e Reggio, il Comune di Vibo per la prima volta, la Provincia di Vibo, la Provincia di Catanzaro col nostro candidato di punta primo eletto, ma anche alla Provincia di Cosenza registriamo il successo della Fp col nostro candidato primo eletto; successo indiscusso anche nel terzo comune della Calabria, quello di Corigliano-Rossano e al Comune di San Giovanni in Fiore nonostante il contesto, primato ancora in moltissimi comuni della Fp Cgil dell’Area vasta e di quella di Cosenza tra cui spicca anche il risultato del Comune di Rende».

«Grande risultato – continua la nota – anche in Consiglio regionale in cui siamo il primo sindacato dei confederali, il secondo per un solo voto di differenza, con l’affermazione del nostro giovane candidato, primo eletto; grande soddisfazione in Regione Calabria, dove abbiamo combattuto la battaglia più complessa, in piena autonomia, senza sponsor e condizionamenti, anzi con interventi pressanti sui nostri candidati e potenziali elettori e nonostante tutto siamo riusciti a raddoppiare voti e seggi, con un dato esplicito di affermazione piena negli uffici periferici della regione e nei Cpi per numero di voti».

«Infine in Sanità, abbiamo avuto un’affermazione strepitosa all’Asp di Vibo Valentia, la Fp Cgil prima in assoluto a fronte della scomparsa di altri e poi registriamo un trend in crescita anche in altre Aziende, come al Gom di Reggio in cui ci affermiamo come primo sindacato confederale, all’Asp di Reggio in cui cresciamo in modo esponenziale e cresciamo in modo significativo anche all’Annunziata di Cosenza dove ci giochiamo il secondo posto solo per un voto».

«Ringraziamo per tutto questo i nostri coraggiosi candidati tutti di grande qualità, tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno espresso a loro e alla nostra organizzazione la loro fiducia consapevoli che la Fp Cgil c’è e ci sarà per tutti, tutti i giorni. Ringraziamo anche tutti coloro che si sono impegnati nelle Commissioni elettorali ed ai seggi per garantire il grande esercizio di democrazia sui luoghi del lavoro pubblico».

«La crescita di consenso, anche se ancora manca qualche dato – conclude il sindacato –, ci induce a continuare le nostre battaglie per il rinnovo di contratti dignitosi, per migliorare le condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle professioni, per la tutela della salute e la garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro, temi che sono al centro della nostra difesa del lavoro pubblico di qualità, fondamentale per l’erogazione di servizi che garantiscono l’esigibilità di diritti egualitari a tutte le cittadine ed i cittadini».