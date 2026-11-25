Proseguono gli interventi di Anas per il completamento della Statale 182 “Trasversale delle Serre”, infrastruttura strategica di collegamento tra il versante tirrenico e quello ionico della Calabria, tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Per il superamento del “Colle dello Scornari”, fa sapere Anas, i lavori sono quasi completati: sono in fase di ultimazione alcune lavorazioni di finitura e di raccordo alla viabilità secondaria esistente e al tratto successivo della nuova SS 182 già adeguato.

Sul “Superamento del Cimitero di Vazzano”, con un avanzamento di oltre il 50 per cento e ultimazione attesa a febbraio 2027, le lavorazioni interessano in questa fase la realizzazione della galleria artificiale, delle opere idrauliche, della paratia e del corpo stradale per il collegamento tra la SP 67 e la SP 60.

Per la variante da “Vazzano a Vallelonga”, informa sempre la società, sono in corso i lavori per la realizzazione di paratie con pali di grande diametro mentre proseguono le attività di disboscamento e le opere accessorie.

Nel Catanzarese, per la “Bretella per Petrizzi”, è in via di ultimazione il collegamento tra il nuovo tracciato della SS 182, in corrispondenza dello svincolo di Gagliato, e il vecchio tracciato della Statale in direzione Petrizzi. Sul tratto di Gagliato prosegue la bonifica da ordigni bellici, propedeutica all’avvio delle lavorazioni di cantierizzazione che avverrà nelle prossime settimane.