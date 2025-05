L ’estate 2025 si preannuncia come una stagione di grande fermento per il turismo italiano, con una crescita significativa delle presenze e una rinnovata attenzione verso le regioni del Sud, in particolare la Calabria, che si afferma come una delle mete emergenti dell’anno.

Secondo i dati dell’Osservatorio Turismo di Visit Italy, l’Italia si conferma protagonista del turismo europeo nel 2025, con un aumento dell’1,4% dei turisti stranieri rispetto all’anno precedente. Le presenze turistiche sono stimate a 448,7 milioni nel 2024, posizionando l’Italia al terzo posto tra i Paesi europei con il 15,2% delle presenze totali in Europa.

Le città d’arte rimangono le preferite, con il 36,7% delle preferenze, seguite dalle destinazioni marine (30,6%) e montane (29,9%).

Il 2025 vede l’affermarsi di nuove tendenze nel settore turistico:

Esperienze autentiche: i viaggiatori cercano connessioni più profonde con la cultura locale, preferendo trattorie a conduzione familiare e alloggi boutique.

i viaggiatori cercano connessioni più profonde con la cultura locale, preferendo trattorie a conduzione familiare e alloggi boutique. Sostenibilità: c’è una crescente attenzione verso viaggi più consapevoli e responsabili, con un focus sulla sostenibilità ambientale.

c’è una crescente attenzione verso viaggi più consapevoli e responsabili, con un focus sulla sostenibilità ambientale. Turismo esperienziale: le esperienze personalizzate e tematiche, anche grazie all’uso di AI e realtà aumentata, stanno diventando sempre più popolari.

Le regioni del Sud Italia stanno vivendo una crescita significativa nel settore turistico. La Calabria, in particolare, si distingue come una delle mete emergenti del 2025, grazie al suo mix di bellezze naturali, tradizione enogastronomica e accessibilità economica.

Secondo le previsioni, la Calabria accoglierà 2,4 milioni di arrivi, con 12,6 milioni di pernottamenti e una spesa pro-capite di 542 euro, per un totale di 1,3 miliardi di euro.

Inoltre, il 93% delle acque di balneazione in Calabria è di qualità eccellente, come certificato da Arpacal, con 23 nuovi tratti promossi.

Nonostante le prospettive positive, il settore turistico italiano deve affrontare alcune sfide, tra cui l’adattamento al cambiamento climatico e la necessità di infrastrutture adeguate, soprattutto nel Sud. In Calabria, ad esempio, permangono criticità legate ai trasporti, che possono limitare l’accessibilità e la fruibilità delle destinazioni turistiche.

L’estate 2025 si prospetta come una stagione di successo per il turismo italiano, con una crescita delle presenze e una diversificazione delle destinazioni. Il Sud Italia, e in particolare la Calabria, rappresentano un’opportunità significativa per lo sviluppo del settore, a patto di affrontare con determinazione le sfide infrastrutturali e di sostenibilità.