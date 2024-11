«Prendo atto positivamente del pronunciamento del Tar Calabria che sancisce la tutela dell’interesse pubblico e la piena legittimità dell’azione intrapresa da Aterp». Lo dice in una nota inviata alla stampa il commissario straordinario Aterp Ambrogio Mascherpa.

«Desta meraviglia il nervosismo del sindaco di Cosenza e del suo entourage, a mio avviso senz’altro fuori luogo, dato atto che il problema ora sollevato era noto a decorrere già dallo scorso anno. Ciò considerato, non ha, il sig. Sindaco, ritenuto opportuno sollecitare, come invece fatto da Aterp, l’avvio della procedura di alienazione del fabbricato ex Jolly, cosi come novellata dall’art. 15 della legge regionale n. 24/2013, presso gli uffici del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici.

La questione non è politica ma meramente burocratico - amministrativa. Di fronte all’indifferenza, riguardo ai vari richiami al rispetto della legalità, siamo intervenuti, prima di giungere ad un punto di non ritorno, a tutela dell’Ente, avendo come unico obiettivo quello di attenerci a percorsi di legalità nel pieno rispetto delle norme vigenti. Un accordo quadro, peraltro, mai ostacolato né contestato, non sancisce, in uno Stato di diritto, il trasferimento di proprietà. Nessun complotto quindi da parte di Aterp che, piuttosto, denuncia le scomposte illazioni e l’ormai consueto tentativo del sindaco di Cosenza di trasferire su altri le proprie responsabilità o negligenze».

Leggi anche: Ex Hotel Jolly, il commissario Aterp: «Atto dovuto dopo un anno di avvertimenti caduti nel vuoto»

Ex Hotel Jolly di Cosenza, irrompe il Tar: «L’immobile per adesso non si tocca»

Ex Hotel Jolly, approvato il progetto esecutivo di demolizione

Cosenza, Occhiuto: «Fa bene Jole Santelli a interrogare il Ministro dei Beni Culturali su vicenda ex Jolly Hotel»